胡潤富豪榜｜鍾睒睒蟬聯首富　馬雲身家降3成排第9　李嘉誠第5

胡潤研究院23日（周四）發布2023年度胡潤全球富豪榜。榜單顯示，中國排名前三的富豪分別是鍾睒睒、馬化騰和張一鳴。



榜單顯示，今年共有69個國家、2356家公司的3112位十億美金企業家上榜。與去年相比，十億美金企業家的數量減少了8%，他們的總財富下降了10%。

從居住地看，中國儘管減少了164位，仍以969位十億美金企業家領先全球。美國以691位位居第二，減少了25位。中國和美國擁有世界上已知十億美金企業家的53%。從城市來看，北京仍是全球十億美金企業家之都，紐約取代上海成為第二，上海位列第三。

在中國富豪榜單上，農夫山泉創始人鍾睒睒財富下降4%，以4650億元（人民幣，下同）蟬聯中國首富，全球排名第十五位，與去年保持一致。騰訊創始人馬化騰財富下降25%，以2600億元，排名第二。北京字節跳動科技有限公司創始人張一鳴財富下降31%，以2500億元位列第三。

胡潤研究院23日（周四）發布2023年度胡潤全球富豪榜。榜單顯示，中國排名前三的富豪分別是鍾睒睒、馬化騰和張一鳴。（胡潤研究院）

李嘉誠列中國第五 馬雲列第九

據報告，長和系創辦人李嘉誠及其家族財富下降6%至2100億元，並列中國第五，全球第39位，比去年下降2位。此外，隨著富衛保險再次沖擊上市，其次子李澤楷財富大幅增長至600億元，位列全球第255位。

恒基地產創辦人李兆基的財富則下降12%，至1550億元，並列中國第十，全球第59位，比去年下降5位。

此外，報告指，馬雲財富下降32%，至1700億元，位列中國第九，比去年下降4位；全球第52位，比去年下降18位。馬雲財富減少主要因為上市公司阿里巴巴的市值及獨角獸公司螞蟻集團的估值在過去一年均有所下降，目前阿里巴巴市值1.6萬億元。過去一年馬雲在海外較多。

榜單顯示，中國富豪前十分別是鍾睒睒、馬化騰、張一鳴、曾毓群、黃崢、李嘉誠家族（黃崢、李嘉誠家族並列第五）、丁磊、何享健家族（並列第七）、馬雲家族、秦英林錢瑛夫婦、李兆基（秦英林錢瑛夫婦、李兆基並列第十）。