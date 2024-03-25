前中國首富萬達王健林　逾162億人幣股權遭凍結　急賣商場套現

王健林旗下大連萬達商業管理集團股份有限公司，據內地天眼查APP顯示，新增股權凍結，涉及金額為162.05億元人幣。



此次被執行的企業為大連新達盟商業管理有限公司，執行法院為江蘇省揚州市邗江區人民法院，凍結期限為2024年3月20日至2027年3月19日。



疑因與銀行經營貸糾紛遭凍結

檢索被執行企業新達盟，該公司新成立約兩個月，實際控製人為王健林，市場傳言稱這是王健林最新的商業佈局。

有市場人士回應內媒稱，今次股權凍結是由於萬達旗下項目與銀行就經營貸發生糾紛，因此銀行在訴訟前申請，凍結大連萬達所持的新達盟股權。但訴訟涉及的，糾紛金額比較少，遠低於萬達被凍結的股權金額。據悉，萬達已與銀行就糾紛事宜協商一致，被凍結的股權料將解凍。

王健林曾經為中國首富。（資料圖片）

四次衝擊港股IPO失敗

萬達集團旗下珠海萬達商業管理去年6月底向港交所遞交IPO招股書，第四度開啟港交所上市之門，惟再次失效。據顯示，珠海萬達商管於2021年10月、2022年4月及2022年10月都有向港交所遞交招股書，均告失效。

去年至今至少賣出14座萬達廣場套現

由於衝擊港股IPO遲遲不成功，為緩解對賭壓力，王健林開始加速甩賣非核心資產。據消息，2023年至今，萬達已累計賣出14座萬達廣場。除了萬達廣場外，萬達酒店、萬達電影等資產近期也被出售。