萬達集團再售旗下產業套現　階段性緩解債務資金壓力

萬達集團為緩解債務壓力，正以分階段變賣資產方式調整資金配置。據了解，大連萬達商管旗下的上海萬達酒店投資有限公司出現股權變更，股東由大連萬達商管變為北京鷹朗商業管理有限公司，該企業註冊資本為13.8270萬元（人民幣，下同），實繳資本為5000萬元，登記在上海市，是一間以商務服務為主的企業。



內媒《中國證券報》報道，信用中國數據顯示，上海萬達酒店投資有限公司12月22日發生多項工商變更，原全資股東大連萬達商業管理集團股份有限公司退出，新增北京鷹朗商業管理有限公司為全資股東，公司法定代表人由張晶變更為趙勇。

萬達集團近期已陸續出售多項資產，採取分階段的方式緩解資金運用上的壓力。其中，萬達旗下最重要的投資項目「萬達電影」股權出讓，引起業內十分關注。萬達電影本月6日公告稱，公司間接控股股東北京萬達文化產業集團有限公司及其全資子公司北京珩潤企業管理發展有限公司、公司實際控制人王健林擬將其合計持有的公司控股股東北京萬達投資有限公司51%股權轉讓給上海儒意投資管理有限公司。

萬達電影12月6日發布公告，擬將其合計持有公司控股股東北京萬達投資有限公司的51%股權，轉讓予上海儒意投資管理有限公司。（萬達電影）

同時，萬達集團官網12日發文，太盟投資集團（PAG）與大連萬達商管集團共同宣布簽署新投資協議。太盟將聯合其他投資者，在其2021年的投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，對珠海萬達商管再投資。現有投資人於2021年8月對珠海萬達商管的投資額約為380億元，其中太盟的投資額約為28億美元，現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。

意即在珠海萬達商管赴港上市的最後期限來臨之際，萬達的上市對賭壓力已經解除，還引入了新投資人，代表投資者對珠海萬達商管增長潛力的高度肯定，對其經營能力的高度認可。

萬達集團創辦人、董事長王健林。（VCG）

此外，珠海萬達商管11月21日公告，子公司萬達地產國際有限公司於2024年1月到期的6億美元債調整還款至2024年12月29日，計劃在1年內分四次還清，不涉及其他公開債調整，早鳥同意費率為1%，一般同意費率為0.25%。

這筆美元債歸還後，萬達僅剩兩筆各4億的美元債，將於2025年及2026年分批到期，未來沒有集中到期壓力，對此，萬達認為有信心可以按時償還。