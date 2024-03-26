美股｜道指收市跌162點　波音升1.37%　蘋果Meta因歐盟調查下跌

市場關注美國本周將公布通脹數據，美股周一（3月25日）偏軟，道指收市跌162點。



道指收市報39,313.64點，跌162.26點或0.41%；納指報16,384.47點，跌44.35點或0.27%；標普500指數報5,218.19點，跌15.99點或0.31%。

道指成份股波音（Boeing）宣布執行長卡爾霍恩（Dave Calhoun）將於2024年底辭職後，公司股價先跌後升，至收市升1.37%。聯合航空（United Airlines）因美國聯邦航空管理局（FAA）表示加強監管，股價下跌3.40%。

有報導稱，中國已出台指導方針，逐步從政府個人電腦和伺服器中，淘汰Intel及AMD等美企生產的微處理器晶片，Intel和AMD股價分別下跌1.74%及 0.57%。

美光科技及SMCI股價急升

美光科技（Micron Technology）則漲6.28%。Super Micro Computer（SMCI）獲摩根大通上調調評級至「增持」，股價漲7.27%，每股報1,043.47美元。

在歐盟根據《數位市場法案》展開違規調查後，蘋果股價下跌0.83%， Meta Platforms下跌1.29%， Alphabet下跌0.46%。新法規定，反競爭行為將被處以全球收入10%的罰款。

Walt Disney股票獲Barclays上調評級至「增持」，股價升3.03%，為道指成份股增幅最大。

Bitcoin重上7萬美元

另外，比特幣（Bitcoin）周一反彈，自3月15日以來首次重上70,000美元。加密貨幣相關股票上揚，交易所營運商Coinbase Global及加密礦商Riot Platforms均升逾9%。