潤地去年賺313.7億元人民幣　按年增近12%　末期息1.243元人民幣

華潤置地 （1109） 公布年度業績。股東應佔溢利為313.7億元（人民幣‧下同），按年升11.7%，扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為277.7億元，增長2.9%。派末期息1.243元，全年共派1.441元。



公司年內綜合營業額為2,511.4億元，按年增加21.3%，毛利631.6億元，升16.3%，毛利率為25.2%，下降1個百分點。

其中，開發銷售型業務營業額為2,120.8億元，增長20.4%；經營性不動產業務營業額為222.3億元，增長30.6%，輕資產管理業務營業額為106.4億元，增長27.7%，生態圈要素型業務營業額為61.9億元，增長11.6%。經常性業務收入合計為390.6億元，增長26.4%，佔總營業額15.6%。

華潤置地（1109）。（資料圖片）

去年物業簽約銷售額3070億元

公司又指出去年實現物業簽約銷售額3,070.3億元，按年增長1.9%，實現簽約面積1,307萬平方米。截至2023年底，已銷售尚未結算的營業額為2,841.5億元，有待陸續於今年及往後年度結算。其中，根據施工及交付計劃，預計1,938.6億元將於2024年結算。

去年該公司新增土儲計容建築面積1,325萬平方米。截至去年底，總土地儲備約6,250萬平方米。

華潤萬象按年多賺32.8%

此外公司旗下的華潤萬象（1209） 去年股東應佔溢利為29.3億元，按年增加32.8%；核心股東應佔溢利為29.2億元，按年增長31.2%。派末期息0.481元。