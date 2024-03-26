電動車冰火兩重天　小米汽車發布在即　美版「蔚小理」Fisker退市

小米（1810）電動車SU7將於本周四（28日）正式發佈並宣佈定價，據悉目前線下門店預約火爆，幾乎需要「限流」。美國電動車卻似企懸崖邊緣，岌岌可危。



有美版「蔚小理」之稱的，美國電動車初創企業菲斯克Fisker（美：FSR）遭紐約證券交易所宣佈，由於在其股票價格「異常低迷」，因此決定啟動退市程序。股票在停牌之前，急瀉28%，低至每股9美分，年初以來股價大插95%，但其巔峰時市值曾近80億美元。



Fisker停牌之前，急瀉28%，低至每股9美分。（官網圖片）

未達成投資談判 有破產可能

周一有監管文件顯示，公司與一家大型汽車製造商的投資談判未達成協議，無法滿足此前1.5億美元融資承諾所要求的條件，這意味着該公司需要重新談判最近的融資條款，或尋求包括破產在內的其他選擇。

美電動車企Lucid 全年交付量不敵內企單月量

此外，與公司常相提並論的另外兩間美國「新勢力」電動車企，同樣表現低迷。Rivian（美：RIVN）年初至今股價挫約55%，季度業績同樣令市場失望；另一間Lucid（美：LCID）年初至今股價挫約31%，上個月，該公司表示今年只能生產約9000輛電動車，不敵比亞迪（1211）、理想（2015）等內地車企2月的單月交付量。