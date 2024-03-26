外媒﹕內地中產已失信心　不再投資A股擬移民　憂一年會比一年糟

內地疫後經濟復甦仍待回穩，加上內房及股市低迷等問題，不單令外界關注，內地民眾也開始有所信心動搖。外電報道，新生代中產階層人生大部分時間均在經濟繁榮中渡過，但目前卻質疑：中國的繁榮期是否已經徹底結束？有人不再投資中國股市，轉而投放美股或是貨幣基金等較為安全的資產，也有更甚者計劃移民，或者將孩子送出國，「每個人都在說，接下來的10年，一年會比一年糟，所以我們應該做好長期艱苦奮鬥的準備」。



國內家庭儲蓄創歷史新高

《華爾街日報》報道，中國人正在減少支出，增加儲蓄，遠離高風險投資。人行數據顯示，截至2月份，內地家庭儲蓄達到19.83萬美元，創下歷史最高紀錄。消費者信心接近幾十年來的最低水平。中國城市居民和白領階層越來越憂心忡忡，這對政府來說可能是個大問題。多年來政府一直在經濟治理方面有良好聲譽，而現在這一聲譽漸漸開始遭到質疑。

住在上海的33歲Blake Xu是企業家，他的家庭已趁著中國房地產蓬勃發展的浪潮購置了多套房產。他的妻子當時正懷著他們的第一個孩子。他剛剛賣掉了一套住宅，並將幾乎一半的賣房所得投入了中國股市。

但從那以後到現在，內房市場進入了長達數年的低迷期，滬深300指數已跌去了約三分之一的市值，經濟變得越來越脆弱，消費者信心萎靡不振，民營部門投資疲軟，青年失業率居高不下。

《華爾街日報》報道，新生代中產階層人生大部分時間均在經濟繁榮中渡過，但目前卻質疑：中國的繁榮期是否已經徹底結束？（REUTERS/Nicoco Chan）

大部分投資轉向購買美國股票的基金

Xu已經從中國股市撤出了幾乎所有資金，並又賣了一套房，他說這個過程非常痛苦，但並不後悔。他說，手裡有了這筆錢就可以靈活應對，如果情況變得更糟，下一步可能就是離開中國。不知道未來的路在哪裡，等孩子再大一點，打算送他出國，也許自己和家人也會出國。

另一位中產Chen在富裕的沿海城市深圳長大，曾在英國攻讀碩士學位。2017年，他回到中國從事金融工作，和許多中國人一樣，他決定炒股。他還購買了債券，投資了一些保險產品。但去年他做出了一個決定：不再投資中國股票。

內地經濟料已進入惡性循環

作為銀行家的Chen曾為一家保險公司管理資金，他比大多數人更了解投資，也更清楚繼續投資中國似乎不再是個明智選擇了，「變窮是一回事。在別人致富的同時自己卻變窮，這又是另一碼事」，他將大部分投資轉向購買美國股票的基金。

報道稱，一些民眾將當前的經濟問題歸咎於政府，稱其對互聯網公司、課外補教、房地產行業的政策發生了180度大轉彎，還實施了嚴格的新冠疫情防控措施，後者對民眾的信心造成了持久的傷害。

麻省理工學院（MIT）斯隆管理學院全球經濟與管理學教授、威爾遜中心研究員黃亞生說，當前向低投資、高儲蓄的轉變助長了中國經濟的惡性循環，也就是說，經濟不景氣會削弱信心水平，而反過來，信心不足又會加劇經濟下滑，「當一個社會形成了某種特定的心理，要想轉變就不容易了。」