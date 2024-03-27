TVB去年虧損收窄至7.6億元　不派息　下半年錄EBITDA 4600萬元

電視廣播（0511，TVB）公布截至去年底止全年業績，去年股東撤除非經營性質特別項目影響應佔虧損6.07億元，較2022年虧損6.79億元收窄，不派息。股東應佔虧損減少4,400萬元至7.63億元。



公司年內指出收入減少7%至33.23億元，主要受到電商業務收入分部減少影響，核心電視相關業務總收入28.37億元，按年增加4%，與香港電視廣播及內地業務分部收入增加。全年除稅﹑息﹑折舊及攤銷前虧損（LBITDA）收窄至1.4億元，單計下半年則錄得EBITDA約4,600萬元。



公司指出年內來自香港電視廣播收入為13.97億元，OTT串流業務收入為3.56億元，電子商貿業務收入為4.86億元，內地業務收入為7.28億元，國際業務收入為3.54億元。

公司又表示地面電視頻道組合方面，翡翠台（81頻道）仍然是最多觀眾收看的旗艦頻道，同時將在現時J2佔用的82頻道推出全新的TVB Plus台。待取得監管機構批准後，預期TVB Plus將於2024年第二季正式啟播，透過打造一系列多元化的年輕觀眾內容、體育及資訊節目吸引更多觀眾。

減少1條頻道可節省1億元

公司指出目前的J2以及無綫財經體育資訊台（85頻道）將會停止營運，深信這個更為精簡的四條頻道陣容將會提升為觀眾及廣告客戶帶來的整體價值。同時，預期每年將可節省內容及其他營運成本約1億元。

料今年全年實現EBITDA

公司又指出，在實行許多增長措施的同時，於來年將繼續優化成本結構。內容成本方面，將仍然嚴格控制節目預算，並迅速終止或改組未能達到預期收視率或影響力的節目，同時將嚴謹控制總務及行政間接費用。因此，預期2024年全年將實現正EBITDA。