瑞銀西九龍新大樓舉辦平頂儀式　料後年進駐　CEO讚港為戰略市場

瑞銀今日（27日）就香港新辦公大樓舉行平頂儀式，該大樓位於高鐵西九龍總站發展項目上蓋，由新鴻基地產（0016）發展建設，瑞銀將租用項目最近海濱合共14 層全座大樓，預計將於2026年初進駐新樓。



瑞銀行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）表示，瑞銀扎根香港60年，香港是瑞銀的戰略市場，公司香港區主管盧彩雲就表示，新樓僅需3分鐘即可達到西九龍高鐵站，凸顯了集團作為內地、香港與世界「超級聯繫人」的決心。新地主席郭炳聯同出席儀式，並與瑞銀在儀式上交換「綠色租賃協議」。



瑞銀：香港是戰略市場 冀為「超級聯繫人」

瑞銀集團行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）發言指出，瑞銀扎根香港60年，而香港是瑞銀於亞洲的戰略市場，新辦公大樓將集中所有香港業務於同一屋簷下，加強各個業務部門間的合作。

瑞銀財富管理亞洲區主席兼香港區主管盧彩雲介紹稱，新辦公大樓僅需3分鐘即可達到西九龍高鐵站，地理位置優越，具備休閒、文化等多種樞紐性功能。而這種地理位置，凸顯了其作為「超級聯繫人」連接內地與全球市場的決心。

新地郭炳聯讚選址「四通八達」

新地主席郭炳聯就讚選址稱「四通八達」，不僅通過高鐵站連接內地與世界，還將與同為新地旗下的環球貿易廣場（ICC）產生協同效應，連接香港的金融中心。

新樓作為新地地標項目的一部分，整個項目提供260萬平方呎的甲級寫字樓樓面，以及約60萬平方呎的零售樓面。瑞銀與新地在平頂儀式上交換「綠色租賃協議」。新地指，西九龍上蓋項目的綠化面積佔整個地盤面積逾30%。