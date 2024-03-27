保誠︰首兩個月APE保持增長　今年目標增聘4000人

保誠保險香港行政總裁林智剛表示，去年年度保費等值銷售額（APE）按年增290%，今年1至2月仍保持增長，對於今年業務仍能夠保持增長具備信心，主要由於本地客戶疫情後對於健康產品需求仍存，內地訪客業務需求也持續，訪客數目目前僅恢復疫情前約六七成，意味仍有增長空間。目前內地訪客保單保費平均約為14萬元，較疫情6至7萬元翻倍。目前APE大約三分二來自內地客，而三分一來自本地客群。

人手增聘方面，去年原先計劃增聘2000名理財顧問，通關後為應付業務需求，最終聘請了4,000人，今年計劃進一步增聘4,000人。

跨境醫療業務方面，他表示，有見需求增加，剛在2月成為首家與深圳新風和睦家醫院達成策略性直接合作的香港保險公司，為客戶提供更簡便快捷的醫療費用直付服務。去年11月與香港綜合腫瘤中心及中山星海中西醫結合醫院合作，成為首家推出大灣區跨境癌症治療服務的香港保險公司。

另外，保誠去年第三季拓展在內地的指定醫院名單，醫院數目按年大增98%至4200多家，成為市場之冠。保誠也成為香港首家覆蓋所有三級公立醫院及15個城市轄下之二級甲等醫院的人壽保險公司。