TVB放話今年EBITDA勢轉正　許濤指三大計策扭虧　不排除裁員可能

TVB電視廣播（0511）去年股東應佔虧損減少4,400萬元至7.63億，全年EBITDA虧損收窄，下半年錄得轉正至4,600萬元，預計2024全年將實現整體正向EBITDA，惟管理層表示未必各分部業務均可轉正，且對於股東應佔虧損情況未有預計扭虧預期。



公司行政主席許濤指，實現扭虧為盈的三大計策，即依靠廣告收入、內地市場的收入提升，以及通過合併頻道等縮減成本，不過不排除裁員可能。但他強調，TVB是內容創作平台，需要「試新嘢，勇於犯錯」。公司總經理蕭世和就笑稱，董事會對TVB提出的要求是「世道不好，業績小好；世道好，業績大好」，公司目前滿足該要求。



料合併頻道可節省1億元 不排除裁員可能

TVB此前宣佈，將82台同原本的財經體育85台合併為「TVB plus」，料將減少1億元的開支。而視其去年業績，總成本減少5.12億元，許濤指出，去年下半年就是公司扭虧為盈的「轉折點」，今年收入勢增加，綜合下來開源節流，料可補充2.75億元。

公司去年底僱員人數為3496名，按年減少13%，提及是否還有裁員計劃，許濤稱今年最大的目標即扭虧為盈，成本開支勢必縮減，沒有一定的裁員計劃，但不排除有裁員的可能。

公司股東應佔虧損減少4,400萬元至7.63億元。（資料圖片）

廣告收入增加9% 正式取得內地廣告經營權

許濤指，香港廣告市場疲弱按年下跌，但TVB來自廣告客戶的收入卻增加9%，大灣區及澳門的業務均有貢獻。此外，公司今年正式取得在內地的廣告經營權，集團已經在研討擴大廣告投放事宜，已經有大客戶正傾緊。

此外，「新聞女王」及「中年好聲音」節目有助吸引高端和奢侈品，以及銀行等金融服務廣告客戶，當中還包括久違的「回頭客」，去年翡翠台黃金時段的電視廣告時段單價按年增加32%。

許濤指出，TVB不僅是一間電視台，更是一間內容創作公司。﹙鄭文玥攝﹚

許濤指TVB為內容創作公司 最重要不怕錯試新嘢

許濤指出，TVB不僅是一間電視台，更是一間內容創作公司，因此對於IP內容創作，最重要的即是「試新嘢，勇於犯錯」，將繼續推出甚至包括演員、歌手在內的IP，而萬變不離其宗，IP勢要與互聯網結合。

TVB指出，合拍劇必定是未來的發展方向，將香港的題材，以內地觀眾可以接受的手法表現出來，且一定要創新，並非全部局限於警匪、職場等傳統題材。公司內地業務收入增加4%至7.29億元，公司指已經與內地優酷、騰訊視頻等多個平台合作，財報指萬眾期待的「新聞女王2」，將於明年初開機拍攝。

《新聞女王》大受歡迎。（《新聞女王》微博圖片）

電商業務挫44% 冀依靠協同效益

不過，TVB電商業務按年挫44%至4.86 億元，公司指原因一方面來自COVID影響消費習慣，另一方面也有北上消費帶來的衝擊，但公司認為其電視廣播的業務，可以發揮協同效應，不會因為在內地市場可以憑藉與淘寶、抖音等直播帶貨合作，就放棄在港業務。