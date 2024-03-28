周企促罷免佐丹奴CEO　兩顧問唱反調　稱無法證明劉國權管理不善

佐丹奴（0709）大股東周大福控股出手爭奪公司管理層，要求召開股東特別大會，要求包括罷免公司主席劉國權董事及行政總裁職務，並委派鄭家純子女入局。



佐丹奴將於4月3日下午3時舉行股東特別大會，表決周大福提出的7項決議案，包括罷免公司主席劉國權董事及行政總裁職務。兩大獨立投票顧問機構Institutional Shareholder Services（ISS）及Glass Lewis均認為大股東完全沒有提出罷免董事理據，建議股東反對周企提出的動議。



佐丹奴大股東周大福控股要求召開股東特別大會，要求包括罷免公司主席劉國權董事及行政總裁職務。（資料圖片）

根據ISS報告，截至2月29日鄭氏家族持股量為24%，其次為David Webb持股4.9%；Vanguard及劉國權則持股2.5%及1.7%。

ISS表示，周企未有公開解釋發起EGM及建議罷免現任董事及任命新董事理由。由於周企沒提出有效理由，ISS認為在獲取更多資訊前，必需投反對票，但相信有部分股東或希望就今次EGM與佐丹奴進一步接觸。

Glass Lewis亦稱，大股東尋求少數股東表決，雖然毋須提出詳細計劃，但亦希望不同意見者可解釋新加入董事會成員將努力實現的具體想法或行動。如確定變革，股東亦會考慮什麼人可加入董事會，並足夠解決已發現問題。

Glass Lewis傾向同意大多數董事的觀點，即沒有任何令人信服的證據表明劉國權管理不善，或董事會未能解決相關情况下，與管理層任命有關的事宜應留給董事會處理，建議股東投反對票。