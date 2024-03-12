遭「逼宮」後首見傳媒　佐丹奴CEO劉國權佛系回應︰明嘅人就會明

佐丹奴（0709）大股東周大福控股早前提全購失敗後，再出手爭奪公司管理層，要求召開股東特別大會，罷免公司主席劉國權董事及行政總裁職務，並委派鄭家純子女入局。

指被「逼宮」並非人生最大挑戰

對於被「逼宮」，劉國權今日（12日）在業績會上表示，「股東事，股東了」，不評論股東特別大會事宜，更強調自己信佛，「個個都想退休，退就退，唔退就唔退」，患有眼疾的他又笑稱：「整下隻眼都可以繼續做！」

對於今次周大福要求換人，有報道指主要是由於佐丹奴在過去十多年來整體業績持續下滑，劉國權表示，過去有一段時間公司受經濟環境、疫情影響，認為公司業務「明嘅人就會明，唔明嘅人就唔明」。

劉國權認為，是次股東大會並非人生最大挑戰，「最記得係當時北京俾人封舖，好耐先渡過難關」。

David Webb指出佐丹奴於東南亞取得不錯發展。（黃文琪攝）

David Webb：EGM反映董事會及管理層存在分歧

有「股壇長毛」之稱的David Webb今日亦有現身，他表示，股東召開股東大會以罷免主席劉國權，反映雙方在業務有一定分岐，希望了解兩者對業務看法的差異。

他又指，佐丹奴業績反映了疫後復甦的結果，集團於東南亞取得不錯的進展，另外印度亦是一個非常大的市場，如果可在該地區取得進展，相信有有助業務發展。

David Webb未有回應是否有增持股份，同時指暫沒有與周大福及劉國權接觸，仍未決定是否支持周大福控股。據資料顯示，截至去年去年8月15日，David Webb於持有佐丹奴4.99%或8,001.8萬股。

佐丹奴將於4月3日下午3時舉行股東特別大會，表決周大福提出的7項決議案，包括罷免公司主席劉國權董事及行政總裁職務。