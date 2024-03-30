新加坡專業化發展模式　私募基金治國思維有利有弊｜林子傑

上週，筆者隨20多名香港資深投資者組成的代表團訪問了新加坡。 在三天時間裡，我們會晤了新加坡的著名政治家、政府官員、上市公司代表、家族辦公室以及不同行業的商人。除了增廣見聞和發掘商機之外，筆者覺得新加坡政府在制定國家未來策略方面，跟其他國家不太一樣。 以下我將以新加坡如何轉型為地區領先的航空航天中心(Aerospace Engineering)作為案例分享。

新加坡航空航天工程業如何做大做強？

新加坡作為一個小島嶼國家，如何建立與世界連接的國家航空公司十分重要。 新加坡航空成立於 1972 年，在早期必須開發來維護巴耶利峇國際機場的商用飛機服務，這還包括維修飛機的能力，以確保其安全和功能。為了吸引和鼓勵國際航空航天公司來新加坡發展業務，經濟發展局（EDB) 透過股權投資和合作夥伴「共擔風險」，終於在1978 年通過30%的股權投資迎來第一家航空航天公司 (Vac-Hyd) ，進入新加坡建立飛機零件維修業務。隨著70 年代末航空業的持續興起，新加坡航空逐漸成為領先的國際航空公司。於1981 年樟宜機場開業時，經濟發展局內更成立了一個專門的「航空航天與國防工業」部門，負責尋找能夠創造有吸引力的高薪工作，以縮小新加坡白領和藍領之間的貧富差距。 在接下來的40年裡，經濟發展局一直深入參與新加坡航空航天工程業的發展，並持續吸引許多跨國公司來新加坡來開拓業務和投資。快轉到今天，新加坡這個小島上目前已有超過 100 家國際航空航天公司。 到 2023 年，新加坡的航空航天產業年增長達16%，相比全球的增長差不多多一倍。預計新加坡航空航天業將在未來三到五年內將僱用超過 2,500 名員工，為了支持該行業的持續成長，在2024 年，The Institute of Technical Education 將飛機引擎維修文憑課程的招生規模，從每年 20 個增加到 50個以支持該行業未來所需的人才。

從這案例可見，新加坡政府對行業提供的支援和跨部門創造的協同效應，甚至比許多全球公司更有效率。

根據筆者的觀察，新加坡政府根本是以私募基金的營運模式，去治理自己的國家。在製定國家發展目標後，他們更會要求政府官員成為不同領域的專家，他們透過專門的培訓計畫或招募行業的專業人士，來實現內行人跟內行人打交道的目標。 這是非常重要的，因為往往只有行家才理解行業的真正需求。在進行初期投資後，官員將專注為這些公司帶來策略價值，為他們建立客戶或合作夥伴的關係網絡。為了使這些公司獲得最大的成功機會，官員還會採用高度幹預的政策來配合執行。此外，用關鍵績效指標(KPI)考核整個投資組合的業績，在他們眼中，只需要 10-20% 的成功率便可抵消組合內的其他損失。

筆者認為這種大政府、大市場的方法十分獨特，當然也肯定有利有弊。 新加坡最近的經濟成功也為國家帶來了不少社會問題，例如高通脹和加速了無法適應社會轉變群體的淘汰。

這個世界，不同地方有不同的管理模式，沒有高或低，但瞭解它們對投資人來說十分重要。再次感謝陳惠仁(Ronald Chan)和大正資本(Chartwell Capital)團隊的安排，也非常珍惜和各位代表一起度過的難忘時光！

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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