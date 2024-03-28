小米SU7｜上市4分鐘大定破萬　雷軍引爆微博熱搜獲封「雷神」

小米（1810）汽車發佈會今日（28日）於北京正式舉行，並宣布小米SU7推出3個版本。小米汽車微博最新宣佈，4分鐘大定破萬，7分鐘破2萬，27分鐘破5萬。微博熱搜中雷軍話題引爆，獲封「雷神」。蔚來（9866）創始人李斌、小鵬（9868）創始人何小鵬、理想（2015）創始人李想，內地電動車新勢力三強全員到齊助陣。



創始人雷軍表示，自己用「真金白銀」表達了造車的決心，預計今年研發費用將加碼至240億元人幣（下同）。雷軍指，汽車進行了540萬公里的測試，相當於繞地球135圈，他直言造車很難，難到他本人都沒想到「連蘋果這樣的巨頭都放棄了」，但「堅持造車的人是時代英雄，值得點讚」。而小米要讓蘋果用戶開車也有很好的體驗，這是科技大廠的格局。



小米SU7標準版21.59萬元，PRO 版本售價則為24.59萬元，MAX版則售29.99萬元，合計推出3個版本，另有創世版即擁個性化設計，限量5000台，定價一致。除卻去年底技術發佈會已經發佈的三款車身顏色，雷軍現場加碼推出6款全新顏色，合計小米汽車SU7將總共推出9款車身、4款內飾顏色。



吸引蘋果客 稱體現科技大廠格局

雷軍表示，造車是人生最後一次創業，今天終於到了交作業的時候，好久沒有如此緊張，造車實在困難，沒想到「連蘋果這樣的巨頭都放棄了」，但「堅持造車的人是時代英雄，值得點讚」。

雷軍直言不諱稱，蘋果造車最終放棄，但是小米要讓蘋果用戶開小米汽車也有很好的體驗，例如可以支持無線CarPlay，以及iPad直接控車，這是小米作為科技大廠的格局。

比媲Tesla Model3 5至10年誓追保時捷Taycan

宣佈定價前，雷軍直言不諱稱，始終定位是比媲Tesla Model 3，其標準版定價低於Model 3，但Pro版直接與Model 3同等定價為24.59萬元。雷軍稱親自翻查Tesla財報，計算稱Tesla的定價需在22.3萬元以上，才能打平利潤率，因此小米SU7在眾多配置都勝於Tesla Model 3的情況下，是更優的選擇，並直言這個定價已是蝕錢。

不過他也直言，在節省耗電量方面，Tesla是當之無愧的全球第一，小米需要3至5年的時間才可追趕上，但雷軍亦笑稱小米擁有「科技與狠活」，意指電池多。同時，他指出Tesla是智能駕駛領域的全球「領頭羊」，只不過小米有主場之利，所以小米要做的是從參數轉向體驗，力圖年內進入智能駕駛領域第一陣營。

在介紹小米汽車最高配置Max時，雷軍直言不諱用「越級對標」，來形容與保時捷Taycan的差距，但他豪言稱「比他個5年10年，可以對比保時捷」。

滿產每76秒就可產一台新小米SU7

雷軍介紹小米自己的汽車工廠時表示，集研發、生產、測試於一體，設有6大核心車間、29個實驗室，超過700個機器人。當滿產後就意味著，每76秒就會有一台嶄新小米SU7下線。

除卻去年技術發佈會已經提及的技術亮點，零百加速2.78s，最高時速265km/h等，小米今次力谷其車輛防曬性能優越，前擋風玻璃三層鍍銀，可隔絕99.5%的紫外線，相當於防曬霜PA++++的水準，在38℃暴曬1.5小時，車內溫度比特斯拉Model 3煥版低12℃。此外，小米SU7將全系支持高速領航輔助（NOA），交付即可於全國使用。

雷軍開局即引財報研發數據指，用「真金白銀」表達了造車的決心。公司去年研發開支增加19.2%至191億元，小米研發人員佔比53%，達17,800人，預計今年研發費用將加碼至240億元人幣，汽車進行了540萬公里的測試，相當於繞地球135圈，採用了576輛樣車，屬行內罕見。

新增6款車身顏色

除卻去年技術發佈會展出的三款海灣藍、橄欖綠及雅灰色，價格免費，雷軍發佈會再次新推出熔岩橙、流星藍、霞光紫、寒武岩灰、珍珠白、鑽石黑6種新車身顏色，費用為7000元，分為跑車、時尚、豪華、經典4大色系。

當中跑車色系為海灣藍、熔岩橙；時尚色系為雅灰、流星藍及霞光紫；豪華色系為橄欖綠、寒武岩灰；經典色系為珍珠白、鑽石黑。

而在儀式開始前1個小時，晚上6點左右，會場外已經聚集大量媒體及「米粉」，門口展出的三輛車型及顏色，為去年技術發佈會展出的三款海灣藍、橄欖綠及雅灰色。

小米港股全日收升1.2%，報14.9港元，全日成交額25.99億港元。