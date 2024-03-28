小米SU7｜直擊雷軍親宣定價21.59萬　稱不談配置談定價是耍流氓

小米（1810）汽車自去年底亮相以來，定價猜測始終亂花漸欲迷人眼，今夜（28日）雷軍親自在發佈會中揭曉最終定價，小米SU7標準版21.59萬元人幣（下同），較之於Tesla Model3便宜，今天正式上市。另外，小米SU7 PRO 版本售價則為24.59萬元，而小米SU7 MAX版則售29.99萬元，合計推出3個版本。



雷軍表示，續航才是電車最貴的配置，不談配置談定價是耍流氓，小米作為造手機出身的廠商，對於電車續航能力高度關心，不僅砸錢用於電池，也用於技術。目標是造一台50萬元人民幣以內最好看、好開、智能的轎車，曾有行內人士評價稱小米的車是「滿滿的人民幣味道」。



續航是電車最貴的配置 眾參數勝Tesla Model3

雷軍笑稱，其作為造手機出身的公司，高度重視續航能力，續航才是電車最貴的配置。小米SU7採用19〞低風阻輪轂、米其林低滾阻輪胎，續航可達到700公里；相較之下，Tesla Model3 煥新版續航里程僅567公里，售價為24.59萬人幣。而小米SU7 Max頂配版續航可達810公里，雷軍指，2s級零百加速和800多公里超長續航同時實現，在中國市場小米是唯一一款。

不過雷軍也直言，Tesla在電耗與自動駕駛，兩大方面均勝於小米，但是小米在中國市場的優勢，相信一定更勝Tesla，Tesla參數優先，但在中國市場的體驗遜於小米。因此小米標準版定價低於Tesla Model 3，Pro版定價與Model3完全一致為24.59萬元。

新增6款車身顏色 蔚小理創始人齊助陣

除卻去年技術發佈會展出的三款海灣藍、橄欖綠及雅灰色，雷軍發佈會再次新推出熔岩橙、流星藍、霞光紫、寒武岩灰、珍珠白、鑽石黑6種新車身顏色，分為跑車、時尚、豪華、經典4大色系。原始3款色免費，新增6色需收費7000元。

雷軍下午預告稱將有神秘嘉賓現身，蔚來（9866）創始人李斌、小鵬（9868）創始人何小鵬、理想（2015）創始人李想，內地電動車新勢力三強全員到齊助陣。

要做50萬元以內最好看、好開、智能

雷軍此前就豪言，汽車研發之初就設立了目標，要做50萬元以內速度最快的量產車，要有50萬以內最好的主駕體驗，今次發佈會中，小米就指目標造一台50萬元人民幣以內最好看、好開、智能的轎車。

此前無論發佈會亦或業績會，公司對於定價的統一口徑始終為「有點貴」，雷軍去年曾自己表示，「大家不要再叫價9萬9和14萬9了，那是不可能的」。上周的業績發佈會中，小米總裁盧偉冰表示，相信經過雷軍今日的講解，大家一定可以理解並認可，這是物超所值、感動人心的厚道定價。

押上全部聲譽 完成人生最後一次創業

發佈會前，雷軍在微博稱，終於到了交作業的時候，好久沒有這麼興奮，這麼緊張。去年汽車技術發佈會中，他就直言願意「壓上全部的聲譽，完成人生中最後一次創業項目」，無論付出多少代價，因為造車是「開弓沒有回頭箭」。