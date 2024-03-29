韓國國民銀行等多間金融機構　向國指ELS投資者賠償

近年港股表現低迷，不論恒指及國指均持續下跌，對購入與國企指數掛鉤產品的韓國投資者造成潛在損失。為彌補投資者損失，早前韓國金融監督院提出補償計劃，由金融機構向購買股票掛鉤證券（ELS）的客戶作出賠償，預料可以彌補約20至60%損失。其中韓國國民銀行及新韓銀行指出，其董事會批准了金融監督院提出的指導意見，向相關客戶進行賠償。



韓國國民銀行指出將成立一個由第三方專家組成的小組，計算個人客戶的賠償金額。該行指出有價值6.7萬億韓圜恒生中國企業指數相關ELS產品將於2024年到期。

新韓銀行將成立一個由第三方專家組成的小組，從4月開始啟動賠償程序，又指出價值2.3萬億韓圜的恒生中國企業指數關聯ELS產品於2024年到期。

港股持續下跌，對購入國指ELS的韓國投資者造成潛在損失。

渣打韓國業務部門指適當時啟動賠償程序

至於其他金融機構方面，Citibank Korea發言人表示，董事會決定接受金融監督院關於恒生中國企業指數掛鉤ELS的爭議解決指引。該行的恒生中國企業指數掛鉤ELS產品餘額為370億韓圜。

韓國農協銀行亦接受了金融監督院的賠償指引，將啟動賠償程序。該行有1.9萬億韓圜與恒生中國企業指數掛鉤、2024年到期的ELS。

Standard Chartered Bank Korea表示，將成立一個內部委員會並將在適當時為受影響的客戶啟動賠償程序。該行所銷售產品的餘額為1.2萬億韓圜。

此前，韓國金融監督院表示，該補償計劃將為大多數ELS客戶彌補20至60%的損失，惟預計許多客戶將拒絕銀行的補償計劃。不少消費者在韓國國民銀行大樓外抗議，敦促銀行拒絕金融監督院的指引，因為大多數客戶的損失都只能獲得部分補償。他們呼籲取消這些合約，稱他們在沒有充分解釋和正當程序的情況下誤導性地購買了高風險產品。