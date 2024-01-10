韓監管機構查金融機構售國指ELS產品有否違規　買家恐蝕350億元

韓國監管機構日前宣布成立小組，調查當地12間金融機構銷售與恒生國指掛鈎的投資產品時，有否涉及不當行為，又預料當地投資者或損失350億元。



今次涉事的國指ELS產品於2021年開售，年期為3年，屬固定收益金融工具，隨國指表現提供回報。若指數到期時錄得30%至55%跌幅時，投資者便會損失本金。

據《韓國先驅報》報道，金融監察院於去年底接獲投資訴後展開調查，發現當地金融機構有嚴重違規行為。主要涉及將銷售數目與員工表現掛鈎。員工在壓力下向未能過風險評俊的客戶銷售ELS產品。當局本周起針對國民銀行﹑新韓銀行及韓亞銀行等12間金融機構進行調查，一旦投訴屬實相關金融機構將面臨重罰。

9成產品據報由散戶持有

國指被韓國投資者視為穩定投資指標，加上有金融機構推銷時聲稱「ELS產品很安全」等具誤導的口號吸引投資者，於2021年時在韓國大賣，估計投資者數目高達40萬。可是國指從2021年高位接近12000點，回落至5400點左右。促使當局出手，是因為今年到期的合約總值19.3萬億圜（1,141億元）。同時產品近9成由散戶持有，且3分1投資者屬65歲以上長者，當局擔心出現「老年破產」危機。若國指無法在到期日前反彈，韓國傳媒料投資者損失高達6萬億韓圜（約350億元）。