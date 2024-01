韓監管機構查金融機構售國指ELS產品有否違規　買家恐蝕350億元

韓國監管機構日前宣布成立小組,調查當地12間金融機構銷售與恒生國指掛鈎的投資產品時,有否涉及不當行為,又預料當地投資者或損失350億元。



今次涉事的國指ELS產品於2021年開售,年期為3年,屬固定收益金融工具,隨國指表現提供回報。若指數到期時錄得30%至55%跌幅時,投資者便會損失本金。

據《韓國先驅報》報道,金融監察院於去年底接獲投資訴後展開調查,發現當地金融機構有嚴重違規行為。主要涉及將銷售數目與員工表現掛鈎。員工在壓力下向未能過風險評俊的客戶銷售ELS產品。當局本周起針對國民銀行﹑新韓銀行及韓亞銀行等12間金融機構進行調查,一旦投訴屬實相關金融機構將面臨重罰。

國指被韓國投資者視為穩定投資指標,加上有金融機構推銷時聲稱「ELS產品很安全」等具誤導的口號吸引投資者,於2021年時在韓國大賣,估計投資者數目高達40萬。可是國指從2021年高位接近12000點,回落至5400點左右。促使當局出手,是因為今年到期的合約總值19.3萬億圜(1,141億元)。同時產品近9成由散戶持有,且3分1投資者屬65歲以上長者,當局擔心出現「老年破產」危機。若國指無法在到期日前反彈,韓國傳媒料投資者損失高達6萬億韓圜(約350億元)。

韓國:People walk along the Myungdong shopping district on March 17, 2022 in Seoul, South Korea. (Getty)