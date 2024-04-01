3月中國百城新建住宅價格按月升0.27%　二手則連挫23個月

中指研究院報告稱，3月中國百城新建住宅價格每平方米16,311元(人民幣‧下同)，按月升0.27%，升幅比2月擴大0.13個百分點；按年則升0.82%。

報告指，3月樓市進入傳統行銷旺季，房企推盤節奏顯著加快，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新建住宅價格按月結構性上漲；其中上海新房均價按月上漲1.09%，位列百城首位。

3月百城二手住宅平均價格為每平方米15088元，按月下跌0.56%，跌幅較2月擴大0.19個百分點，已連跌23個月，按年跌幅擴大至4.8%。部分城市二手房成交回暖，但業主多採取「以價換量」策略，帶動百城二手住宅價格按月跌幅擴大。

展望二季度，在中央「滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求」要求下，地方樓市政策優化或進入新一輪發力期。一線城市或繼續調整住房限購，二線城市或全面取消限制性政策，核心城市首付比例、房貸利率、交易稅費等政策仍有優化空間。

此外，針對改善性住房需求的政策支持力度有望繼續加大，如北京、上海、深圳等核心城市或可放鬆大戶型住房限購，更多城市可降低多孩家庭和老年家庭購房門檻、提升公積金貸款額度等。

整體來看，樓市政策密集發布或帶動市場情緒逐步修復，二季度新房銷售按年降幅有望收窄，二手房或延續「以價換量」趨勢。