美股｜製造業數據強於預期　道指收市跌240點

美國製造業數據強於預期，市場對聯儲局即將減息的樂觀情緒減退，推高美國國債孳息率。美股周一（4月1日）展開第二季度首個交易日，主要指數個別發展，道指曾跌逾300點，至收市跌240點。



道指收市報39,566.85點，跌240.52點或0.60%；納指報16,396.83點，升17.37點或0.11%；標普500指數報5,243.77點，跌10.58點或0.20%。

其中，美光科技（Micron）獲美銀上調目標價，股價升5.44%。Nvidia一度升2.1%，但至收市大致持平。Tesla首季付運電動車減少逾6%，股價曾跌3.2%，至收市收窄至跌0.32%。

美國電訊巨頭AT&T發生大規模資料外泄，股價下跌0.57%。美國前總統特朗普（Donald Trump）社媒Truth Social母公司公布虧損，令代號DJT的公司股價至收市跌21.47%。

美國兩年期國債孳息率漲9.4個基點至4.714%，10年期國債孳息率漲13.3個基點至4.327%。

3月ISM製造業PMI 為50.3

數據方面，美國供應管理協會（ISM），3月製造業採購經理指數（PMI）為50.3，高於2月的47.8，為2022年9月以來首次突破50， 也高於預測的48.4。市場本周仍關注3月非農業新增職位，以及ADP私人企業新增職位等數據。