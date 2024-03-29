美股｜道指收市漲47點與標指同破頂　三大指數連升5個月

復活節假期前夕，美國公布上季GDP終值高於市場預期，期內核心PCE物價指數降溫。道指周四（3月28日）收市升47點，與標指同創新高紀錄。周四是美股於3月及2024年首季最後一個交易日，按月計算，三大指數已連續第5個月上升。標指在首季增長逾10%，為5年來首季表現最佳。



道指收市報39,807.37點，升47.29點或0.12%；納指報16,379.46點，跌20.06點或0.12%；標普500指數報5,254.35點，升5.86點或0.11%。

Tesla挫2.25% 蘋果跌1.06% 特朗普社媒回吐6.43%

其中，Tesla跌2.25%。蘋果公司（Apple）挫1.06%，為跌幅最大道指成份股。美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT在連升兩日後，周四回吐6.43%。

家得寶 （Home Depot）宣布將以182.5億美元收購建材供應商SRS Distribution後，股價跌0.60%。

雅詩蘭黛（Estee Lauder）獲美銀全球研究部（BofA Global Research）上調評級，從「中性」上調至「買入」後，股價升6.24%。

美去年第四季GDP上調增3.4% 消費者信心指數創3年新高

美國去年第四季國內生產總值（GDP）環比年率修訂後增長3.4%，高於前值及預期的上升3.2%；核心PCE物價指數終值下調至增長2%，低於預期的2.1%。

另外，美國首次申領失業救濟人數按周減少2,000人至21萬人，少於市場預期的21.5萬人。

密歇根大學3月美國消費者信心指數終值為79.4，為近3年新高，市場預期為76.5。

美元指數漲0.19% 紐約期油升逾2% 現貨金曾創新高

美元指數周四（3月28日）漲0.19%，在匯市尾市收於104.546。截至紐約匯市尾市，1歐元兌換1.0787美元，低於前一交易日的1.0822美元；1英鎊兌換1.2622美元，低於前一交易日的1.2633美元。1美元兌換151.39日圓，高於前一交易日的151.36日圓。

油價上升，紐約原油期貨每桶收報83.17美元，升1.82美元或2.24%。倫敦布蘭特期油上升，收報每桶87.48美元，升1.39美元或1.61%。

現貨金價曾升1.4%，每盎斯高見2225.5美元，刷出歷史紀錄。