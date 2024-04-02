碧桂園等40間公司今日起停牌　因未能於「死線」前公布全年業績

本港上市多以每年12月底為年結日，按上市規則有關公司須於今年3月31日或之前刊發2023年業績。可是最少有40間公司因未能在3月底前發布業績，須於今日（2日）上午9時起停牌，當中包括內房股碧桂園（2007）。



因為未能刊發2023年全年業績，而須於今日起停牌的上市公司尚有浦江國際（2060）﹑先機企業（0176）﹑德信中國（2019）﹑金山能源（0663）﹑中國恒泰（2011）﹑大洋集團（1991）﹑匯森家居（2127）﹑致豐工業（1710）﹑萬咖壹聯（1762）﹑國微控股（2239）﹑海隆控股（1623）﹑三寶科技（1708）﹑融科控股（2323）﹑久融控股（2358）﹑TATA健康（1255）﹑集一控股（1495）﹑偉能國際（1608）﹑酷派集團（2369）﹑華鼎控股（3398）﹑吉星新能源（3395）﹑當代置業（1107）﹑恒達集團（3616）﹑MATRIX HOLDINGS（1005）﹑中華國際（1064）﹑鼎豐集團汽（6878）﹑齊合環保（0976）﹑中國智慧能源（1004）﹑奇士達（6918）﹑帝國科技（0776）﹑太和控股（0718）﹑大唐西市（0620）﹑建中建設（0589）﹑方圓生活服務（9978）﹑京基智慧文化（0550）﹑聖馬丁國際（0482）﹑沛嘉醫療（9996）﹑中建富通（0138）﹑正商實業（0185）﹑金奧國際（0009）。