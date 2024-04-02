美國製造業數據優預期　聯儲局6月啟動減息機率降至50%以下

美國製造業數據強於市場預期，市場對聯儲局即將減息的樂觀情緒減退，並推高美國國債孳息率。據芝加哥商品交易所Fed Watch數據顯示，6個月聯儲局啟動首次減息機率下降至48.8%，另有高達46.2%機率將維持利息不變。



美國供應管理協會（ISM），3月製造業採購經理指數（PMI）為50.3，高於2月的47.8，為2022年9月以來首次突破50， 也高於預測的48.4。市場本周仍關注3月非農業新增職位，以及ADP私人企業新增職位等數據。

AmeriVet 證券美國利率交易和策略主管 Gregory Faranello 表示，經濟的韌性使聯儲局保持耐心。 對於債券市場來說，這意味著利率在更長時間內保持在較高水準。

聯儲局主席鮑威爾上周五（3月29日）接受媒體訪問時表示，美國最新通脹數據符合當局希望見到的情況，2月個人消費開支物價指數正符合當局預期，縱使通脹回落速度較去年放緩，但不會見到美聯儲過度反應。

鮑威爾認為，2月通脹數據未如去年下半年理想，但絕對符合美聯儲希望見到的情況。他早前在議息後表明，今年1月及2月通脹高於預期沒有改善通脹今年回落至2%目標。最新個人消費開支通脹不影響美聯儲基線預測，但經濟非常穩固，意味聯儲局不需要急於減息。