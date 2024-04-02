中銀香港公佈業績後升逾8%　全年派息增逾23%　派息率提升至54%

中銀香港上周四（3月28日）收市後公佈去年全年業績，復活節長假期後首日開市，即高開22元，升逾8%。截至早上10時，升8.35%至22.7元，成交2.08億元。



去年派息率升1個百分點至54%

中銀香港去年錄得股東應佔溢利錄327.2億元，按年升26.1%，擬派末期股息每股1.145元，按年升25.8%，連同中期股息，全年股息1.672元，按年增長23.2%。派息比率為54%，提升1個百分點。

去年淨息差為1.53%，按年升28個基點，若計入外匯掉期合約3的資金收入或成本，調整後淨息差為1.63%，按年上升27個基點。

中銀香港管理層表示，市場預期美國聯儲局下半年將減息，但會視乎通脹及經濟情況。港息與美息有關聯性，但加息周期來看，會較美息有所滯後，故此預計港息包括港元拆息及最優惠利率（P），仍將會維持在高位一段時間。

本港按揭業務方面，管理層表示，年初市場新造按揭仍下跌，反映去年底本港樓市下跌的情況。政府財政預算案宣布撤辣後，一手樓交易活躍，加上美國聯儲局有望減息，以及財政預算案中支持實體經濟及吸引人才措施，相信有助樓市需求復甦，對於市面有正面作用。

整體貸款業務方面，今年首季由於利息仍高企，貸款需求不足情況仍存，中銀香港貸款業務則仍保持平穩。去年在市場貸款額下跌的情況下，中銀香港貸款業務錄得3.3%的增長。