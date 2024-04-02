大華銀行委任香港分行新任行政總裁　鄭濬擁多年內地批發銀行經驗

大華銀行集團宣佈，委任鄭濬為大華銀行香港分行新任行政總裁。履新後，鄭濬負責大華銀行在香港的業務和營運，制定策略方向，推動業務增長和發展，並與客戶和監管機構等持份者保持良好關係。



鄭濬在銀行業擁有二十多年的經驗，畢業後曾在中國一家跨國銀行任管理培訓生，及後透過晉陞，在批發銀行業務領域擔任多個領導職位，包括該銀行上海分行總經理和商業銀行業務副主管。鄭濬於 2018 年加入大華銀行，擔任大華銀行中國批發銀行業務主管，其後兼任大華銀行中國副行政總裁。鄭在業務管理和分行綜合運營管理方面豐富經驗，並精通商業銀行和投資銀行領域的產品服務。鄭女士擁有上海交通大學國際金融學士學位。

鄭濬在大華銀行過去五年的任期中，在她所負責的批發銀行業務取得亮麗的成績，當中涵蓋企業銀行、商業銀行、金融機構、結構性貿易和商品融資、交易銀行、投資銀行和中台營運等多個領域。

鄭濬接替自 2012 年起擔任大華銀行香港分行行政總裁一職的葉楊詩明，並向葉楊詩明彙報工作，而葉楊詩明則繼續擔任自 2016 年起大華銀行大中華區行政總裁一職。葉亦同時在新加坡兼任大華銀行集團傳訊及品牌策略管理部主管。

葉楊詩明表示，相信在鄭濬的領導下，大華銀行香港分行將繼續成為本地市場的領先銀行之一。 她在批發銀行業務方面的資歷和專業知識，將有助大華銀行應對不斷變化的市場形勢，緊握大中華和東盟之間的機遇。