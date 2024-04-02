萬科遭多家大行唱淡　累股價瀉逾1成｜港股異動

多間大行唱淡萬科（2202），觸發萬科股價逆市下瀉逾1成。截至下午1時10分，萬科報4.79元，挫11.6%。



摩通於報告內指出，萬科於2023年擬不派息﹑管理層減薪及公司暫停買地，均傳遞出壓力訊號，認為投資者對公司短期流動性的憂慮不太可能平息。該行認為在更多證據表明資金壓力緩和前，萬科股價會繼續受壓。考慮到公司收入及利潤將持續受壓等因素，該行將萬科A股及H股評級均降至「減持」。

摩根士丹利亦看淡萬科， 將公司目標價降至5.35元，並指出萬科須盡快推出再融資方案。

野村指出由於自去年第3季以來經營及財務困難加劇，所以去年的業績並無對市場人士帶來顯著的負面驚喜，認為現時萬科更緊迫的情況是保護償付能力。該行認為萬科管理層已將改善資產負債表作為戰略任務，計劃在未來2年內將有息負債降低1,000億元人民幣，去年底公司有息負債為3,220億元人民幣。野村認為萬科風險未除，將目標價由10元降至5.5%，評級為「中性」。

滙豐研究發表的報告指出，萬科去年核心盈利跌45%，同時不派息的安排反映公司正面臨流動性壓力。同時認為該公司面臨提高合約銷售，以及節省資金以償還債務的壓力。滙豐研究指出萬科的優勢在於擁有深圳國資委及大股東深鐵的背景，可是現時只看到有限的支援措施落實。由於利潤率下跌及短期內營運未必有所改善，該行將萬科H股目標價由8.7元降至5元，評級由「買入」降至「持有」。