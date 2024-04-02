美團老將歸來　聯合創始人王慧文任顧問　股價收升半成重企百元關

美團（3690）CEO王興今日（2日）發佈內部郵件指，其老搭檔、美團聯合創始人王慧文重新回歸美團，在逐步恢復健康之際，抽空擔任公司顧問一職。美團全日漲4.8%報101.4元，重企百元關口上。



作爲王興在清華的大學同學，王慧文曾和王興一起創立校內網，2010年王慧文加入美團，幫助公司從「千團大戰」脫穎而出，並為外賣業務立下汗馬功勞，當下外賣已經成爲美團護城河最高的核心業務。



王慧文退休成立AI公司 因病住院後被美團收購

王慧文2020年從美團正式退休，其後轉向人工智能AI賽道，成立「光年之外」公司，當時其本人出資5,000萬美元，王興以個人參與公司A輪投資，並出任董事。然而去年，王慧文意外因病住院，美團因此收購光年之外，付出20.65億人幣。

王興近一年頻繁調兵遣將調整負責人。（資料圖片）

王興發信：歡迎老王與我們繼續並肩戰鬥

當前美團本地業務，遭受抖音、快手（1024）、阿里（9988）等勁敵的競爭，王興頻繁調兵遣將，先一口氣提拔了五位副總裁，隨後又對到店餐飲等部門負責人進行調整。不過美團未透露，王慧文回歸將接手哪項業務，是否會回歸曾經擅長的本地生活領域仍未知。

但王興在郵件表示，「老王將以他的經驗和智慧，在公司的戰略、文化和人才梯隊建設，以及科技創新、新業務探索等方面支持我和大家。歡迎老王與我們繼續並肩戰鬥，祝福老王早日完全康復！」