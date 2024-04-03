美股｜道指收市跌396點　 納指挫0.95%　Tesla瀉4.9%

市場憂慮聯儲局推遲減息，美國10年期國債孳息率升至近4個月高位。加上醫療保險公司和Tesla股價急跌，道指周二（4月2日）曾挫逾500點，至收市跌396點；納指也跌0.95%。



道指收市報39,170.24點，跌396.61點或1.00%；納指報16,240.45點，跌156.38點或0.95%；標普500指數報5,205.81點，跌37.96點或0.72%。

Tesla股價至收市跌4.90%。該公司公布，今年第一季僅交付38.6萬輛電動車，較去年同期銷量減少9%，亦不及市場預期的45.7萬輛，為4年來首次季度交付量減少。另外該季生產量也僅有43.3萬輛，低於市場預期的45.2萬輛。

醫療保險業下挫 特朗普社媒反彈6%

美國政府維持聯邦醫療保險的報銷率不變，對保險業造成打擊。UnitedHealth跌6.44%，為跌幅最大道指成份股。CVS Health挫7.21%、Humana跌13.41%。

美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社交媒體公司Trump Media & Technology Group（美股代號：DJT）股價在前一日急挫21%後，周二反彈6.04%。

Calvin Klein母公司PVH Corp股價下跌22.16%，該零售商預測第一季營收將下降約11%。

2月份JOLTS職位空缺多於預期

數據方面，美國勞工部公布職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS），2月職位空缺增加8,000個，增至875.6萬個，多過市場預期。另外，美國2月工廠訂單按月增加1.4%，高過市場預期的1%；扣除運輸的工廠訂單按月增長1.1%。