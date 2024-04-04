財新3月內地服務業PMI按月升至52.7　連續15個月處擴張區域

財新公布內地3月服務業務經營活動指數（服務業PMI）為52.7，按月升0.2，並且連續15個月處於擴張區域，反映出內地服務業持續擴張之餘，步伐亦有加快。



計及日前公布3月份內地製造業PMI51.1，內地上月綜合PMI為52.7，按月升0.2，為去年6月以來最高水平。

財新服務業PMI分項數據顯示，3月新定單指數連續第15個月高於榮枯線，外圍經濟環境改善，服務業出口保持增長，新出口定單指數連續第7個月在擴張區間。不過，市場供求改善未能增加服務業企業的員工使用量，企業減員增效動力較強，服務業就業繼續下降，3月服務業就業指數連續第二個月低於榮枯線，但收縮幅度收窄。

財財新智庫高級經濟學家王喆表示，內地3月製造業和服務業供需擴張速度略有加快，出口向好，市場維持樂觀情緒。今年首兩個月各項數據全面好於預期，顯示經濟總體回升向好，起步平穩，惟經濟發展的不利因素和不確定性仍偏多，經濟下行及就業市場壓力大、有效需求不足等問題尚未根本改善，尤其是就業市場和物價水準持續低迷，內外在需求還需提振。他續說，年初一系列穩健成長政策效果正逐步顯現，考慮到目前經濟仍面臨諸多困難，加力、提質、增效的總體政策還應保持一貫性和連續性。