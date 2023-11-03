內地10月財新服務業PMI報50.4　遜預期　積壓業務指數創自2月新高

財新中國10月服務業經營活動指數（PMI）由50.2升至50.4，惟不及市場人士預期的51。綜合產出指數亦由9月的50.9降至50。兩項數據均是連續10個月高出50。



財新智庫高級經濟學家王喆指出，10月財新中國綜合PMI續創年內新低，需求略有增加，就業連續2個月收縮，市場情緒持續走低，製造業景氣弱於服務業。上季內地經濟有見底回升跡象，惟目前經濟恢復基礎仍不穩固。

他又指出在政策層面，在前期多項促消費﹑擴投資﹑穩預期政策基礎上，日前中央政府決定增發1萬億元國債，用於支持災後重建及提升防災減災救災能力。 這部分基礎建設投資將有助於穩健經濟大盤，但對居民收入增加以及就業和預期改善的傳導效應仍需進一步觀察。

服務業成本升幅為去年7月以來最低

分項顯示10月服務業就業維持穩定，就業指數降至榮枯分界線上，結束了先前連續8個月的擴張。 部分企業因業務需求上升而增加用工，另有一些企業因銷售增速放緩而對用工更為謹慎，在員工自願離職後不再填補空缺。 用工減少，疊加新接業務量增加，10月積壓業務指數創2月以來新高。

由於用工、原料、運輸成本等費用持續增加，10月服務業成本仍在上升，不過漲幅為2022年7月來最小。 企業為消化成本壓力，不得不提高銷售價格，出廠價格指數已連續兩個月在擴張區間上行，且為6月以來最高。

服務業企業擔憂需求持續疲軟將影響未來經營活動，10月經營預期指數在擴張區間持續下滑，降至2020年4月來最低。