日前財金官員指日圓失守呢個位　政府或出手　Yen兌港元報5.16

撰文：張偉倫
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日本央行於上月19日宣布，結束已推行8年的負利率政策。據外電報道，日本央行前政策委員櫻井真指出，當局退出大規模刺激措施後，或會在今年秋季才考慮是否再次加息。

櫻井真指出日央行或於今年10月份的政策會議，才決定當地經濟是否可以承受再次加息；又表示早於今年1月時已指出當局已為自2007年以來首次加息作準備，認為只要經濟表現良好便會在2025財政年度向貨幣政策正常化過渡。他認為當地穩步的政策正常化進程可能從明年開始，或每6個月加息0.25厘。

櫻井真又認為日圓匯價不會成為決定貨幣政策的驅動因素，又指出若7月考慮加息似乎太早。

截至下午5時53分，每百日圓兌港元報5.16；日圓兌1美元方面，截至下午5時54分報151.72。

另一方面，財務省前官員渡邊博史接受《路透》訪問時指出，除非日圓兌1美元失守155，否則當局可能不會干預匯市，又指出日圓跌勢一直處於一個範圍內，並不如2022年般劇烈。

他亦指出縱使市場人士關注日圓兌美元會否跌至152或以下，可是當局可能不會將跌穿此水平視為干預匯市的理據。不過155將是一個重要心理關口，如失守會引發大量媒體關注，從而增加當局干預可能性，特別是若日圓有較大跌幅。

此外他又指出由於日央行可能暫緩大幅加息，當地借貸成本會保持在低位，促使日圓面臨下行壓力。

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