陳茂波稱本港可利用自身優勢擴大機遇　同時扮演橋樑及防火牆角色

滙豐今日（8日）起，在香港舉辦全球投資峰會。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，近來外界對於香港作為國際金融中心存在質疑，同場嘉賓財政司長司張陳茂波就此作出回應。



陳茂波表示，對香港未來經濟前景無須質疑，問題是如何利用香港優勢去擴大機遇。受惠於一國兩制等優勢，香港享有獨特的司法制度及稅制等，是全球最佳的投資及法律中心，人才及資金也能夠自由流動。

陳茂波稱本港可同時扮演橋樑及防火牆角色。（梁鵬威攝）

同時扮演橋樑及防火牆角色

他續指，重點是，香港是接觸國外投資者及資金，並成為連結內地的橋樑。中國經濟體龐大，在推動金融開放時，香港也會受惠，同時本港可以作為防火牆，令外部風險不會蔓延至內地。

陳茂波認為，若果香港能夠把握好自己的優勢，在證券、債券及家族資產管理等方面，均存在大量機遇。中港兩地互聯互通方面，亦預計會有更多連通，而債券通、股票通及衍生產品等，亦需政府進一步放寬及風險管理。

另外，他提及綠色轉型預計會帶來萬億美元的機遇，綠色金融發展也存在優勢及機遇。

港府財政赤字問題仍待解決。（資料圖片）

目標每年下降財政支出1%

至於港府財政赤字問題方面，陳茂波表示，需要控制支出並擴大收入，政府已制定未來幾年機會。目標為每年下降財政支出1%，至2021年水平。目前政府開支佔整體GDP的24%，目標為下降至20%，而收入佔GDP的比重則希望由20%上升至5年後的22%。