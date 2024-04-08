港交所指首季獲65宗新股上市申請　未刊發業績須停牌個案未見大增

本港不少以去年12月底作年結日的上市公司，因未能在今年3月底前公布業績而停牌，有出席立法會財經事務委員會的議員表示關注。港交所（0388）行政總裁陳翊庭指出留意到有關情況，強調個案宗數並無大幅上升，同時集中於個別行業，反映出相關行業具挑戰，惟並不涉及系統性問題。



陳翊庭又指出港交所會與會計及財務匯報局進行溝通及合作，希望令到相關停牌個案減少。

談及新股上市申請時，陳翊庭指出今年首季港交所收到65宗新股上市申請，按年增加30%，可是有關數據或有滯後，因為企業會待市況好轉﹑定價具吸引力時才有意欲申請上市。

她亦表示港交所去年主板上市的每宗申請審批時間中位數為48個營業日，已較前年的70日大為加快。當企業提交申請至正式掛牌，期間港交所審批時間只佔其中一部份，其餘因素包括中介人或發行人本身對市況的考慮。她亦表示港交所已收到有特專企業申請來港掛牌，惟部份情況較為複雜，如高科技行業擔心面臨海外市場制裁。不過港交所會繼續在內地及海外市場進行推廣，以吸引更多上市公司來港上市。

至於GEM上市改革方面，她指出相關措施在今年初才正式實施，大部份企業以2023財務報表進行申請。由於業績期剛結束，所以申請有滯後，又指出目前正處理2宗個案。近期亦有企業或中介人就新框架作出查詢，反映市場感興趣。

有中東及印尼企業擬來港掛牌

議員亦有提及有關新股上市時，股價跌穿招股價情況。陳翊庭指出會就新股價格發現程序進行檢視，令有能力議價的投資者與發行人及中介人，就招股定價進行博奕，促使定價吸引。

同時她又指，去年港交所與中東及印尼交易所簽訂諒解備忘錄，期望吸引當地企業來港作第二上市，已有不少企業正在商討。但她表示，部分企業亦可能直接來港作第一上市，因為有資格納入港股通，令內地投資者得以買賣這些股票。