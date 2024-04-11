美通脹數據超預期　聯儲局6月按兵不動機率達83%　減息或延至9月

美國通脹率連續三個月高於市場預期，市場對於聯儲局啟動減息預期再度延遲。據芝加哥商品交易所Fed Watch數據顯示，6個月聯儲局啟動首次減息機率大幅下降至僅16.8%，逾八成（82.6%）機率將維持利息不變。即使踏入7月，仍有逾五成（56.5%）機率聯儲局仍將按兵不動，僅有37.8%料將減息。



6月減息機率大跌至16.8%

數據並顯示，市場預期聯儲局較高機率啟動首次減息的時機為9月，達45.6%，但仍有32.7%預計仍將按兵不動。今年減息幅度也降至0.44厘，意味減息次數最多兩次，而不是原先的三次。

大行巴克萊調低對聯儲局今年減息次數的預測，最新估計今年只減息一次。巴克萊發表分析報告稱，數據預料重創聯儲局對通脹回落的信心，因此不再預期6月減息0.25厘後、餘下每隔一次會議減息0.25厘，而是預期今年只會在9月減息，減幅為0.25厘，今年底聯邦基金利率將處於5至5.25厘區間，明年底則處於4至4.25厘區間。