渣打料港股短炒機會多　可趁低吸納呢類版塊　未來1年望18100點

渣打發佈今年第2季度投資展望，該行北亞區首席投資總監鄭子豐認為，港股短期內有充足的操作機會，但中長期就取態就較為中性謹慎，其預計恒指未來12個月內目標18100點，籲投資者可趁低吸納中國國企非金融高息股，包括能源、通訊板塊。



就環球各類資產而言，該行給予日股、美股「超配」評級，最為推薦。此外，由於其認為美國經濟軟著陸機會大，年中可開始減息，因此債券不如股票吸引力大，美國10年期國債收益率在未來1年內或跌破4厘，但短期內收益率仍可算吸引。因此，該行建議以60%為股票，33%為債券安排適度進取的投資組合。

渣打看好日股及美股，予該行給予日股、美股「超配」評級。(盧翊銘攝)

港股短線操作機會充足 中長期缺強勁財策

鄭子豐表示，港股短線有「不錯」的操作機會，恒指未來1年應在17000至19000點的區間波動，目標價就為18100點。他坦言，恒指確有主要成分股表現不佳，包括有一些大型地產股削減派息，造成不利影響，但相信伴隨美國減息周期開始，港股公司總體盈利情況會有復甦。

該行對於非金融類高息國企股最為看高一線，鄭子豐表示一方面高質素國企，在港股的派息水平遠勝於A股，股息率均約有7至8厘，較為吸引，且政治風險低。另一邊廂，中央要求國企管理層對公司估值進行管理，將現金流反饋股東，無疑就會以回購或派息的方式，對於股價表現同樣利好。

不過鄭子峰就也提醒，在中長線角度，其對於中國股票的看法仍然中性，儘管當前港股市盈率偏低，但是缺乏明顯大力度的財政政策支持，且內地房地產低迷的結構性挑戰持續，需要期待更多政策驚喜或才會有強勁復甦。

美日股票獲強力推薦

渣打預計，美聯儲將於年中開始減息，全年共減3次合計75個基點，且經濟軟著陸可能性較大，製造業復甦，且受惠於移民數量，勞工數量同樣健康，因此料僅有2成的機會出現經濟衰退。

且今年恰為美國大選年，追溯歷史，自1928年以來，標普500指數在大選年的平均回報率為7.5%，通常表現較好。因此該行建議投資者，可以買入美國科技、能源及通訊三大板塊，且稱除卻去年一騎絕塵的「美股七雄」，其他個股也均有跑出態勢。

而對於日本股市，鄭子豐表示日股估值偏低，約25%的日本公司市賬率低於1倍，且資產負債表強勁，約有41%的日本公司處於淨現金狀態。

美長債息1年內或跌破4厘 2%通脹目標艱巨

由於美國經濟大概率軟著陸，減息預期降低，因此資本投資回報也將隨之降低。美國10年期國債的收益率雖然從年初3.8厘，現在反彈至4.5厘，但料未來12個月會回落至3.75至4厘。不過該行稱，債券收益率仍然吸引，可以將投資組合中6成分配給股票，約3成配置債券。

不過，儘管該行認為美國經濟將軟著陸，但也表示2%的通脹目標艱巨，CPI壓力不小。因此若通脹意外上升，股票與債券將有可能持續正相關，建議吸納另類資產及黃金，對沖風險，該行預計未來1年黃金價格應在每盎司2,200美元水平。

陳正犖指出若美日息差收窄，日圓可在年底回升。（盧翊銘攝）

日圓短線或跌穿逾30年低位

在外匯方面，渣打高級投資策略師陳正犖表示，日本央行加息後立場仍然「偏鴿」，因此日圓短線或跌穿逾30年低位，3個月目標價為1美元兌153日圓。不過中線而言，其認為伴隨息口變化，美日息差將收窄，日圓可在年底回升。