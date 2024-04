美國3月份通脹高於預期,刺激美國10年期國債孳息率上揚,並且升穿4.5厘,進一步推高美元,美匯指數企穩105水平。



日圓兌美元曾跌穿153水平,再創逾34年新低。截至今日(11日)上午8時34分,日圓兌1美元報152.89。至於日圓兌港元方面,截至上午8時35分,每百日圓兌港元報5.125。

商品市場方面,截至早上8時36分,現貨金每盎司報2335.36美元,升0.07%。

