UNIQLO母企迅銷上半年多賺近28%　中期息派175日圓　調高全年盈測

UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布截至今年2月底止中期業績，母公司擁有人應佔溢利為1,959億日圓，按年增長27.7%，派中期息175日圓。



公司指出期內綜合收益為1.59萬億日圓，按年增長9%，綜合經營溢利增長16.7%至2,570億日圓，毛利率為52.9%，按年提高2.4個百分點。

公司又指出期內來自海外UNIQLO收益按年增長17%至8,839億日圓，經營溢利按年增長23%至1,509億日圓。日本UNIQLO收益為4,581億日圓，按年跌2%，經營溢利按年增加14.7%至772億日圓。期內GU業務收益增長9.6%至1,595億日圓，經營溢利按年增長17.5%至153億日圓。全球品牌事業收益694億日圓，按年跌1.2%，經營虧損17億日圓

Takashi Murakami x UNIQLO x Doraemon （UNIQLO）

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公司表示為反映上半年業績表現，因此對現財政年度全年業績預測作調整。其中預計綜合收益總額為3.03萬億日圓，較1月11日時作出的預測降低200億日圓。經營溢利預測則維持在4,500億日圓，母公司擁有人應佔溢利預測為3,200億日圓，上調100億日圓。預料全年派息350日圓，按年增加60日圓。