Uniqlo一名與香港有關？當年一個美麗誤會令全公司改名
撰文：ETtoday
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台灣和全球多國一樣，許多人都喜愛UNIQLO，然而UNIQLO在英文字詞中並非一個單字，究竟這個品牌名稱如何而來，原來是當初的一個筆誤，最終成了家喻戶曉的品牌名。
「UNIQLO」並不是一開始就叫這個名字，現任社長柳井正的父親在二戰後創立了「小郡商事」，該公司位在山口縣宇部市的商店街經營一間男性服飾店「Men’s Shop OS」。柳井正畢業後進入父親公司工作，開啟了他前進服飾業的第一步。
柳井正在1984年6月於廣島市中區袋町開設了一間中性休閒服飾店，店內衣服男女都可以穿，因此以「獨特的衣服」（Unique Clothes）為發想，取店名為「UNIQUE CLOTHING WAREHOUSE」，意思是獨特衣服的倉庫，英文簡寫為「UNI-CLO」。柳井正也在同年9月接任小郡商事社長。
小郡商事於1988年在香港設立分公司時，承辦人員筆誤將「UNI-CLO」寫成「UNI-QLO」，成了該公司在當地的商標，結果柳井正看完不但不把它視為一個錯誤，反而覺得這名字更酷，回過頭把總公司所在的日本的商標也改成了「UNI-QLO」，流傳數十年下來，便成為今天人人皆知的品牌名稱。
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