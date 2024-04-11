保監局與廉署採取聯合行動　打擊向內地客無牌銷售貪污及違規行為

保險業監管局與廉政公署首次採取聯合行動，打擊向內地客戶無牌銷售保單的貪污及違規行為。聯合行動根據雙方於2023年10月26日簽訂的合作諒解備忘錄而進行。



保監局及廉署人員一連兩日( 4月10日及11日 )先後到四個處所執行搜查令，包括搜查一間 持牌保險經紀公司及一間轉介人公司的辦公室。廉署在聯合行動中亦拘捕了一名經紀及一名轉介人。

當局指出涉案公司及人士涉嫌安排或串謀他人無牌進行受規管活動，違反《保險業條例》以及涉嫌干犯《 防止賄賂條例 》的代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪行，並懷疑多次違反《 持牌保險經紀操守守則 》。

保監局。

調查針對有保險經紀公司懷疑安排及鼓勵多名轉介人代表該公司進行受規管活動，即向客戶就保單提供意見並銷售保單，但該等轉介人並不持有所需牌照。涉案保險經紀公司就轉介人售出的保單，支付異常大額轉介費，藉此鼓勵轉介人誘使內地客戶向本港獲授權保險公司購買長期保單。涉案保險經紀公司收取佣金後，懷疑將部分保單的逾9成佣金支付予相關轉介人。雖然投保申請由涉案保險經紀公司提交予保險公司，但相關轉介人早在客戶尚未委聘保險經紀公司協助投保前，已進行該等主要的受規管活動。

當局指出調查又發現涉案經紀及轉介人又涉嫌串謀貪污，在向本港多間保險公司投保時，在相關申請表虛報該等內地客戶的年薪及資產金額等資料。