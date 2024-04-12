美股｜道指收市跌2點　納指漲1.68%破頂　Amazon升近1.7%創新高

美國3月PPI升幅低於預期，支持價格增長仍在降溫的說法。美股周四（4月11日）大幅反彈，道指早段一度跌264點，至收市收窄至跌2點。科技股帶動下，納指及標指在急升，其中納指漲1.68%創收市新高。



道指收市報38,459.08點，跌2.43點或0.01%；納指報16,442.20點，升271.84點或1.68%；標普500指數報5,199.06點，升38.42點或0.74%。

科技股急漲 Nvidia及蘋果飆逾4%

Nvidia收市升4.1%。同屬「科技七雄」的Amazon升1.67%，並以每股報189.05美元創歷史新高；Alphabet升2.09%。有報道指蘋果公司（Apple）即將生產下一代 M4晶片，並計劃用於Mac機，刺激股價升4.33%，創去年5月以來最佳表現。

美國3月PPI升幅低於預期 首領失業救濟人數少於預期

美國勞工部報告顯示，3 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 上漲 0.2%，預期為上漲 0.3%。按年增長至 2.1%，預期為 2.2%。

另外，截至4月6日當周，美國新申領失業救濟人數為 21.1萬人，少於預期的 215,000 人。續領人數按周增加2.8萬人，升至181.7萬人，多過市場預期。