聯儲局第三號人物發聲　指當局不急於減息　通脹回落至2%仍有距離

聯儲局第三號人物﹑於聯邦公開市場委員會（FOMC）永久擁有投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯指出，當局在實現通脹與就業目標的更好平衡上，取得巨大進展，惟工作仍未完成，認為當局不急於減息。



他又指出目前當地通脹回落至聯儲局目標的2%升幅水平，仍有一段路，預料通脹將逐步回落至2%，可是過程不會平坦。他同時指出當地勞動市場出現更多正常化迹象，預料失業率在今年升至4%的高位後，會逐步向下，認為短期內並無明顯調整政策的必要。隨著當局收集到更多數據，當局能評估對通脹回落至2%是否具有足夠信心。

他表示當局3月會議後發布的經濟展望預示，如果經濟如預期發展，貨幣政策的限制性會從今年開始逐步減弱。

資產負債表方面，威廉斯表示委員會決定放慢縮表步伐並不表明當局將很快停止縮表，而是讓官員監控市場狀況，讓銀行系統準備金平穩過渡到充足水平。

巴爾金指Fed何時減息取決經濟數據走向

至於今年在FOMC擁有投票權的里士滿聯儲銀行總裁巴爾金表示，最新通脹數據並沒有增強市場對通脹的信心。雖然當局在3月份預測年內會減息3次，但認為市場不應高度重視儲局的預測數字，最終何時減息，也取決於往後公布的經濟數據走向。

巴爾金指，最新通脹數據並沒有增強人們對通脹回落趨勢正在經濟中蔓延的信心，又指通脹數據看來與去年底情況相似，也是出現商品價格下降，房屋價格保持平穩，服務業價格成長的情況。

他強調，當局在減息前仍有工作要做，需要花時間壓制通脹，縱使通脹不高，但仍未回到當局目標，慢慢行動會是明智之舉。他又補充，聯儲局官員3月預測的中位數是年內減息3次，但認為相關預測未必能完全準確，認為不應過份重視聯儲局的經濟預測。