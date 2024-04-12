美團無人機化身騎手　01深圳實測　15分鐘「天降」外賣

美團（3690）以深圳為主打城市，力谷無人機送餐業務，在深圳的9大商圈，設立25條無人機送餐航線，並以「無人機」為「騎手」，打造半徑3公里，15分鐘送達的城市低空物流網絡。該業務去年4月也登錄上海，兩城共在11個商圈，有28條配送航線，累計完成用戶訂單超25萬單。



美團表示目前其無人機每日可覆蓋深圳500至600單訂單，相當於1,000至1,200次飛機架次。每架無人機可配重2.3公斤，約等於3杯奶茶的重量，較傳統配送方式提升50%時效。

深圳25條航線可親身體驗配送

《香港01》於深圳星河商圈體驗無人機業務，美團無人機公共事務負責人閆琰以該商圈為例，表示該商圈就覆蓋有6條航線，單日可送200至300單，滿足該商圈每日10%的送單需求。配送產品仍以餐飲為主，還包括部分醫藥產品。

美團指，會在商圈頂樓的閒置位置設立起飛機場，一條航線即對應一個固定的起飛地點和落地櫃位，固定的落地櫃位佔地較小，只需1個車位的大小。目前公司有120至130架無人機，除卻起飛機場有地勤人員進行檢查更換電池等操作，其後台同樣有監管人員，平均每人監看13至15架無人機，可以監控包括飛機、航線、天氣等狀態。無人機可以在120米及以下的低空配送，時速為每秒10米。

記者通過美團APP檢索可見，其外賣服務中就包括無人機配送業務，價格與騎手配送一致，目前深圳可體驗的地點就包括南山、龍崗、民治天虹等地，可以在大學校園、主題樂園等多場景運用。手機點單後前往指定櫃位，輸入手機號碼後4位數字即可取出產品，產品包裝將現場投入回收，美團指包裝重複使用壽命約100次。

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暫不追求無人機盈利 料大規模商業化還需5年

公司副總裁、無人機業務負責人毛一年介紹，希望通過無人機解鎖「城市四維空間」，配合內地現在所倡導的「低空經濟」概念。其表示無人機方案於2017年底啟動，2021年在深圳完成首單，去年此時登錄上海。

他直言，今年其實是美團無人機業務商業化運營元年，無人機單量佔比尚微，暫時並不追求盈利，但美團最大的優勢之一即對於「科技投入有耐心」，預計還需5年左右才可實現大規模商業化，還將持續投入。

港低空政策未打通 高樓林立非不可攻克難題

儘管目前僅在兩座城市設立航線，毛一年就指，其實並未有固定的城市目標，一切依從客戶需求，尋找合適的使用場景。

對於香港，他表示目前的難點在於低空政策未有打通，如本月就有立法會議員提出高樓林立等不利低空飛行的因素，因此暫未涉及。而美團在內地是已通過了中國民航局審定，獲得官方資質，成為貨運通用航空公司，可以開啟商業化運營。

但他強調，香港高樓林立密集絕非不可攻克的技術難關，香港市場的潛力其實巨大，其對於效率性的追求，恰是無人機配送可以滿足的，目前香港外賣配送時長尚需約1個小時，較內地的半小時為長，相信如果無人機配送業務可以攻港，將大幅提升配送效率。此外，他也引用無人機送藥物樣本等醫學用途，稱相信此類需求在港也有市場。

公司指對科技投入極具「耐心」 目前研發至第4代

據悉美團無人機為自主研發，目前已經研發至第4代，但廣泛使用的仍是第3代產品，具體成本就未有披露。公司指仍會持續投入研發，對於科技投入極具「耐心」。公司稱可在零下20度至50度的中雨、中雪、6級風、弱光等環境中穩定飛行，可適應97%以上國內城市的自然環境要求。該無人機具備6個馬達，如若有1個損壞，仍可以在0.1秒之內重新分配動力，且配備降落傘系統。

此外，其不止依賴衛星，無人機本身具備AI視覺系統，可以情景感知，找到安全降落位置。此外其後台擁有監控團隊，可以實時監看空中飛行的狀態，以及風速、雨量等天氣環境狀態。