港轉口港地位受威脅　東方海外稱聯盟部分航線不再停香港

全球三大航運聯盟早前大幅調整航線，或影響香港轉口港地位。《星島日報》引述東方海外（0316）表示，其所屬的海洋聯盟今年以提升準班率為首要目標，部分航線不再停泊香港在內的港口，但仍視香港具有國際航運中心的優勢及吸引力。



東方海外指出，自今年起，海洋聯盟對航線布局及港序作出較大幅調整，一些航線不再停泊部分港口；同時因應紅海危機，有一條靠泊香港的航線亦正暫停運作。但集團指出，一直密切留意市場變化調整營運策略，提及於今年初推出的一條亞洲區內新航線，當中亦有以香港作為停靠點。

經營現化貨箱碼頭的九倉（0004）主席吳天海，上月在業績記者會指出，在全球供應鏈及航運聯盟調整下，香港港口「失多於得」，前景或會惡化。（資料圖片）

吳天海：港碼頭淪為輸家

經營現化貨箱碼頭的九倉（0004）主席吳天海早前曾指出，在全球供應鏈及航運聯盟調整下，香港港口「失多於得」，前景或會惡化。

他指出目前本港貨櫃碼頭情況，與昔日繁忙的港口景象不同，與區內競爭加劇有關，又指出不少貨櫃吞吐量已深圳及南沙已搶去，認為在短期內難以改善，甚至會惡化。

他進一步指出由於巴拿馬運河受到旱情，而蘇彝士運河則受到地緣政治事件影響，目前供應鏈正重新調整，相信在過程中香港失多於得。另一方面全球航運公司已出現半壟斷，有航運聯盟重組，認為重新編配航線後香港亦成為輸家。