周凱旋基金向1.5萬名明年DSE女考生贈6000萬元　冀助打開大學之門

每年4月均為中六學生忙於應付中學文憑試（DSE）的時間。每名學生考試費或達數千元，對不少家庭而言帶來一定壓力。為減輕相關學生家庭負責，周凱旋基金宣布從「親愛的妳（Dear Girlfriends）」撥捐6,000萬元，推出「善用錢」計劃，為明年應付DSE女學生提供資助。計劃向全港就讀官立及資助中學的女學生，每人提供3,300元現金資助，以支付報考6科DSE考試費。預料可以資助逾1.5萬名女生，打開大學之門。



今次計劃的合資格申請資助人士，為將報考2025年香港中學文憑考試的官立及資助中學全日制女同學。計劃詳情將透過「香港津貼中學議會」及「政府中學校長協會」向超過350間合資格學校公布，同學可待學校通知申請辦法。

計劃的目標於2024年第3季前向合資格同學發送現金資助，讓同學於報考文憑試前收到，可無憂地集中精力應對考試。根據以往籌辦公益計劃的經驗，同學可以按個別需要直接並靈活地運用現金資助，是有效的支持方式。同時指出「善用錢」資助用途沒有設限，讓同學靈活善用，實現夢想及人生目標。

李嘉誠基金會於2016年啟動「善用錢」計劃，共鼓勵超過1.5萬名同學善用金錢，紓緩他們面對公開考試的壓力。特區政府2019年起為全港同學代繳考試費，今年宣佈明年將停止代繳。在重點發展科技創新，匯聚人才的關鍵時刻， 周凱旋基金會期望透過「親愛的妳」延續「善用錢」計劃精神，接力支持同學應試，鼓勵同學不要因為考試費代繳取消而放棄應考。

周凱旋基金會由維港投資（Horizons Ventures ）聯合創辦人周凱旋創立，一直以支援女性為首要目標，已為世界各地的婦女事業貢獻超過15億元，支持全球婦女的醫療和教育項目。2021年設立「親愛的妳（Dear Girlfriends）」計劃，資助有經濟困難的女病人，接受更精準和高端的治療。2020年起亦為天水圍順德聯誼總會翁祐中學成功升讀大學的女學生提供獎學金。