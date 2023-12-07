推蔗渣咖啡囊冇人理　周凱旋倡政府設諫官　引誠哥一句解釋原因

維港投資創辦人周凱旋今日（7日）出席FII PRIORITY亞洲峰會，她於論壇上表示，所有政府應該考慮把諫官制度化，直言古代每日亦有諫官上奏，或許有一半諫官不得善終，但這仍是值得考慮的制度，以防被Stuck（ 套牢） 。



她之後進一步解釋，諫官是歷史上真的存在，只是不受重視，但提出諫官制度的目的是強調Counterfactual Thinking （反事實思維）的重要性。



政府應設諫官 倘政策失敗社會要付出代價

她以自己公司為例，「公司同事日日都諫我，同我講呢樣唔啱嗰樣唔啱，大家辯論中尋找真理。」正如身為她的伙伴（life partner）及導師（mentor）的長和系創辦人李嘉誠一直認為「成功沒有方程式，失敗一定有道理。」作為企業應盡量減低失敗，但公司若果失敗最多投資蝕本，但若果政策失敗的話社會要付出代價。

關心環保 無需「改變天地」

她又提到，全球僅去年就用了770億顆咖啡囊，相當於每年9萬噸鋁，其中約90%在使用後直接進入垃圾堆填區。她向政府推介較便宜、證實百份百可堆肥，及無縫在現有咖啡機使用的甘蔗渣製咖啡囊，但沒有政府官員有興趣，「因為唔似AI唔似晶片，但對民生好重要，Tiny but magnificent（細小但壯觀），唔係咩威風事，但對我來說意義非常重大。」

她直言，大家都好關心環保，但所需要的不是要改變天地，而是科技為大眾提供一個Seamless Transition（無縫過渡），但對官方的支持就感無奈，「我覺得就好似推動女性（權益）的一切，要靠自己。」