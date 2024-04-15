茶百道今招股　公司撐現時赴港IPO屬「最佳時機」　已謀南下揀舖

內地茶飲連鎖企業茶百道，今日（15日）起至周四（18日）中午招股，股份代號將為2555，每股股價17.5港元，發售1.48億股，一手200股，一手入場費3,535.3港元。香港公開發售佔10%，其餘為國際發售，集資最多25.86億元。中金公司擔任獨家保薦人。該股預期下周二（23日）在聯交所掛牌。



談及上市時機，當前IPO市道淡進，是否存在破發的憂慮，公司聯合創始人古計林表示，現在是登錄港股的「最佳時機」，是公司審慎的決定，是對公司長遠發展和股東利益最大化的結果。相信憑藉良好的運營也可以在較為疲弱的市況，獲得國際投資者青睞，獲得合理的估值，並稱公司招股價及市盈率合理，公司著眼點並不在於股價一時的漲跌。而對於實體店面，也已經有在香港的選址動作。

茶百道近年增長勢頭迅猛。（資料圖片）

中國現製茶飲市場居第三 主動下調毛利率讓利門店

公司指，其2008年在四川成都開啟首間門店，如今門店數量就有8,016間，去年GMV錄得169億元人民幣，在中國現製茶飲市場排名第三，市場份額有6.8%。公司去年曾通過pre-IPO集資9.7億元人民幣。

根據公司提供的財務資料，截至去年底，其收入錄得57億元人民幣，主要採用加盟模式運營，加盟店收入佔總收入99.2%。具體而言，公司95%的收入來自向加盟商銷售貨品及設備，約4%為向加盟商收取特許權使用費及加盟費。

不過，公司去年毛利率34.4%，較2021年的35%下降。古計林解釋稱，公司毛利率仍處行業領先，下滑也處於合理的調整區間，甚至是公司的主動行為，將利潤釋放給門店增加競爭力。

茶百道

定位「中端」區間 採小店經營模式

茶百道稱，公司定位在「中端」區間，不過將在低線城市傾注更大下沉潛力，截至去年底，公司在二線以下城市門店佔比上升至62.5%。

此外，公司將採取「小店經營」模式，有44%的門店面積少於50平方米，縮短投資回報週期。此外，其外賣交易額佔比逾半，門店外賣交易額佔比59%，外賣門店覆蓋率95.9%。

出海優先考慮東南亞市場 已開展在港分店選址

公司聯合創始人汪紅學就稱，茶百道出海表現超預期，目前已經進軍的韓國市場有望進一步擴大規模，此外公司出海計劃將重點關注泰國、越南等東南亞市場，香港會是其中重要的城市，擁有優秀的旅遊與購物資源，並透露稱目前已經有在港開展選址動作。