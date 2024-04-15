內地茶飲店茶百道今招股　一手入場費3535元　擬於23日掛牌

內地茶飲連鎖企業茶百道，今日（15日）起至周四（18日）中午12時招股，股份代號將為2555，每股股價17.5元，發售1.48億股，一手200股，一手入場費3,535.3元。中金公司擔任獨家保薦人。該股預期下周二（4月23日）上午9時開始在聯交所買賣。



茶百道每股股價17.5元，發售1.48億股，一手200股，一手入場費3535.3元。（資料圖片）

今次招股中，香港公開發售佔10%，其餘為國際發售，集資最多25.86億元。依據招股計劃，集資所得約51%將用於提高整體營運能力及強化供應鏈；約20%將用於發展數碼化能力，及委聘和培訓專業人才；約12%將用於品牌打造及推廣活動；約5%將用於推廣自營咖啡品牌及在中國各地鋪設咖啡店網絡；約2%將用於產品開發及創新；剩餘約10%將用作營運資金及作一般企業用途。

根據公司提供的財務資料，截至去年底，其收入錄得57.0億元人幣，主要採用加盟模式運營，目前擁有8,016間門店，加盟店收入佔總收入99.2%，毛利率就有34.4%。