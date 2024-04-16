杜拜王子現身Web3 Summit Dubai　嘉賓名單中排行首位

Web3 Summit Dubai於4月16日至17日在迪拜亞特蘭蒂斯棕櫚酒店舉行。峰會由 LBank Labs、Web3 Summit和BlockNews聯合主辦，旨在探討 Web3、AI 和 Fintech 的最新發展趨勢。迪拜國際金融中心（DIFC）和迪拜多種商品交易中心（DMCC）CEO 將作為官方合作伙伴出席，而原定上月在港開設家族辦公室的杜拜王子阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）也以以嘉賓身份出席峰會，並在嘉賓名單中排行首位。



阿里王子以其家族辦公室主席（Chairman at Private Office of His Highness）身份出席峰會，並在嘉賓名單中排行首位。 （網站截圖）

以其家族辦公室主席峰會

阿里王子以其家族辦公室主席（Chairman at Private Office of His Highness）身份出席峰會。據悉，峰會規模預計超3,000人，參與嘉賓近百位，透過為期2天的多個主題行業峰會、嘉賓分享、圓桌討論和私人晚宴等形式，與生態建設者一同探索Web3的發展趨勢，並共同構建行業 內的生態合作。

阿里王子在港的家族辦公室延遲至5月開幕，並發聲明強調對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣，其後他被媒體揭發為杜拜統治者家族的遠房親戚，非早前聲稱的侄子身份，近日並被揭曾是歌手身份，曾為城中熱話。今早特首李家超出席行政會議前指，特區政府會盡力吸引合法資金來港，不論出身。