杜拜王子｜曾俊華憶述曾聽沙特王子談大計終落空　奉勸港府一件事

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（杜拜王子）煞停在港開設家族辦公室啟動禮後爭議不斷，繼被揭發曾是出道歌手，稱呼由「總理侄子」變成「遠房親戚」，日前公司網站更一度消失。



財政司前司長曾俊華憶述在任期間曾考察中東，與有｢中東股神｣之稱的瓦利德王子（Alwaleed bin Talal）會面，當時對方雄心壯志大展拳腳，不過王儲穆罕默德上位之後，便被沙特政府以打貪之名軟禁，成為政治鬥爭大輸家。他提醒特區政府如果想吸引更多家族辦公室來港，「要搞清楚我哋究竟希望達到啲乜嘢目的？例如係咪可以吸引佢哋投資喺香港嘅企業呢」，香港只要做好投資環境，制訂吸引稅務安排，保持原有生活方式，家族辦公室自然會來。



財政司前司長曾俊華今天（14日）在社交網站Facebook表示，在任期間曾考察中東，與有｢中東股神｣之稱的瓦利德王子（Alwaleed bin Talal）會面，當時對方雄心壯志大展拳腳，不過王儲穆罕默德上位之後，便被沙特政府以打貪之名軟禁，成為政治鬥爭大輸家。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華：保持香港原有生活方式家族辦公室自然會來

曾俊華今天（14日）在社交網站Facebook表示，近來很多人提及「中東王子」的話題，身邊朋友都好奇家族辦公室對香港經濟有多大好處。他說，無論如何有新資金投放於香港都是好事，香港最吸引外國投資者的是普通法制度，做生意的人會有較多確定性，加上低稅率，即使資本投資賺錢，也沒有增值稅，只要做好香港投資環境，制訂吸引的稅務安排和政策，保持香港原有生活方式，家族辦公室自然會來。

財政司前司長曾俊華今天（14日）在社交網站Facebook表示，在任期間曾考察中東，與有｢中東股神｣之稱的瓦利德王子（Alwaleed bin Talal）會面，當時對方雄心壯志大展拳腳，不過王儲穆罕默德上位之後，便被沙特政府以打貪之名軟禁，成為政治鬥爭大輸家。（曾俊華Facebook相片）

曾俊華與沙特王子會面參觀大宅 聽取大計惟終落馬遭軟禁

曾俊華表示，近期有關｢中東王子｣真真假假的爭議，令他想起出任財政司司長期間，曾經與一批商界朋友考察中東幾個城市，更與當時人氣迫人的沙特首富瓦利德王子會面，更到其誇張到令人嘩然的大宅作客，形容王子當時雄心壯志，希望可以大展拳腳，「曾經計劃過興建一座全球最高嘅大樓，之不過後嚟今日嘅王儲上位之後，沙特政府就以打貪之名，一度將呢位｢中東股神｣軟禁喺酒店，呢位王子最終成為呢場政治鬥爭嘅大輸家。」

如果想吸引更多家族辦公室嚟香港，首先要搞清楚我哋究竟希望達到啲乜嘢目的？想收到乜嘢嘅效果？例如係咪可以吸引佢哋投資喺香港嘅企業呢？可以為香港增加幾多個就業職位呢？係咪會租地方開設實體嘅辦公室呢？ 財政司前司長曾俊華

曾俊華又說，近日聽到很多人想去中東投資，「其實嗰度周圍都係沙漠，滿眼都係黃泥沙，我哋真係要搞清楚我哋投資嘅目標係乜。」