EIU列5大威脅全球商業地緣政經風險　料特朗普上台美外交政策劇變

美國總統選舉將於今年11月舉行，屆時會由前總統特朗普代表共和黨，與尋求連任﹑民主黨籍的拜登競逐總統之位。經濟學人智庫（EIU）發表報告，指出特朗普重返白宮﹑擾亂全球貿易及安全聯盟機會非常高，亦會帶來非常大影響。



《路透》引述EIU報告指出，特朗普重返白宮機會非常高，屆時美國在外交﹑貿易﹑能源﹑移民﹑氣候變化及對外援助的政策將會發生劇變。例如特朗普可能會兌現對所有美國進口貨商品全面徵收10%關稅。就算有個別產品可獲減免，僅作出威脅就會加劇緊張局勢及貿易成本。報告同時預期特朗普會宣布針對內地實施新的貿易及投資限制，將會加劇對全球貿易體系的干擾，並推高美國工業及消費品成本。

外交及安全政策方面，預料日後特朗普政府會向國會施壓，要求減少或撤回對烏克蘭的財政及軍事支持，迫使烏克蘭於不利條件下與俄羅斯達成停火協議。雖然不預期會退出北約，但預料日後美國與其他成員國的關係更加緊張。

中美關係・中美貿易・中美貿易戰・貨櫃碼頭・深圳：2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

料兩岸今明兩年不會直接發生衝突

報告內亦有提及其他威脅全球商業的地緣政治及經濟風險因素。報告認為在2024至2025年，內地與台灣不會直接發生衝突，卻會不時加劇局勢緊張，又認為賴清德在下月就職台灣總統後，會觸發兩岸緊張情勢。

EIU另外提及3個風險因素，包括各國對綠色科技的補貼競賽將演變成全球貿易戰、因氣候轉變引發的極端天氣事件干擾全球供應鏈、以色列哈馬斯戰爭升級至區域衝突的可能性溫和，但一旦發生影響大。